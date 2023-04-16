Arsenal ile West Ham yenişemedi

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçtiği maçta West Ham United ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Premier Ligin 31. hafta mücadelesine hızlı başlayan Arsenal, West Ham United karşısında 7. dakikada Gabriel Jesus ve 10. dakikada Martin Odegaard'ın golleri ile 2-0 öne geçti.

Maçın 33. dakikasında Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle farkı bire düşüren West Ham United, 54. dakikada Jarrod Bowen ile fileleri bir kez daha havalandırdı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Arsenal, maçı 2-1 önde götürürken 52. dakikada Bukayo Saka ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Bu sonuçla Arsenal, 74 puanla zirvede yer almasına rağmen bir maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkı 4 oldu.



