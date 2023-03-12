Arsenal 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti

Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal, Fulham'a konuk oldu. Maçın ilk golü 21. dakikada Gabriel Magalhaes'den geldi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Gabriel Martinelli'nin golü ile fark ikiye çıkarken ilk yarının uzatma dakikalarında ise Martin Odegaard'nin golü ile Arsenal 3-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Üst üste 5. galibiyetini alarak 66 puana ulaşan Arsenal, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

Günün diğer maçında ise West Ham United, konuk ettiği Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.

