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Arsenal 3 hafta sonra galip

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İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'yı deplasmanda 4-2 yenen Arsenal, 3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı

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Arsenal 3 hafta sonra galip

Premier Lig'in 24. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 5. dakikada Ollie Watkins ve 31. dakikada Philippe Coutinho'nun golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Arsenal, Bukayo Saka'nın 16, Oleksandr Zinchenko'nun 61, Emiliano Martinez'in kendi kalesine 90+3 ve Gabriel Martinelli'nin 90+8. dakikada attığı gollerle 4-2'lik galibiyete ulaştı.

Üç hafta sonra galip gelen Arsenal, puanını 54 yaptı ve liderliğe yerleşti. Art arda üçüncü maçını kaybeden Aston Villa ise 28 puanda kaldı.

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