Arjantin’de River Plate 7 yıl sonra şampiyon

Ligin 22. hafta mücadelesinde sezonun formda ekibi RiverPlate, AntonioVespucioLiberti Stadı'nda Racing'i ağırladı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi takım, 32. dakikada AgustinPalavecino, 48. dakikada JulianAlvarez, 68. ve 78. dakikalarda BraianRomero'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Puanını 52'ye çıkaran RiverPlate, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Defensa y Justicia ile arasındaki puan farkını 12'de tutarak şampiyonluğu garantiledi.
RiverPlate, 2014'ün ardından 7 yıl sonra yeniden ligi zirvede tamamladı. Arjantin temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.
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