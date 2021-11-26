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Arjantin’de River Plate 7 yıl sonra şampiyon

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Arjantin Premier Lig'de konuk ettiği Racing'i 4-0 mağlup eden RiverPlate, şampiyonluğa ulaştı

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Arjantin’de River Plate 7 yıl sonra şampiyon
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Ligin 22. hafta mücadelesinde sezonun formda ekibi RiverPlate, AntonioVespucioLiberti Stadı'nda Racing'i ağırladı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi takım, 32. dakikada AgustinPalavecino, 48. dakikada JulianAlvarez, 68. ve 78. dakikalarda BraianRomero'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Puanını 52'ye çıkaran RiverPlate, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Defensa y Justicia ile arasındaki puan farkını 12'de tutarak şampiyonluğu garantiledi.
RiverPlate, 2014'ün ardından 7 yıl sonra yeniden ligi zirvede tamamladı. Arjantin temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.
 
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