Arjantin Dünya Kupası'nda

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, konuk ettiği Brezilya ile 0-0 berabere kaldı. Tangocular, bu sonuçla Dünya Kupası vizesi aldı

Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'ne 5 karşılaşmayla devam edildi.

San Juan del Bicentenario Stadı'nda oynanan maçta Arjantin, ağırladığı Brezilya ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Brezilya'nın ardından Arjantin de 2022 FIFA Dünya Kupası vizesi aldı.

Arjantin'de sakatlığı sona eren Paris Saint-Germain'li (PSG) yıldız futbolcu LionelMessi, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

URUGUAY FARKLI KAYBETTİ

Bolivya, Galatasaraylı FernandoMuslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'ı 30. ve 79. dakikalarda JuanArce, 45. dakikada MarceloMoreno'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

Moreno'nun 62. dakikada penaltı kaçırdığı mücadelede Bolivyalı CarmeloArnez ise 75. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Peru'nun deplasmanda Venezuela'yı 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet gollerini, GianlucaLapadula ve ChristianCueva attı. Venezuela'nın tek golünü kaydeden Darwin Machis, maçta bir penaltı vuruşundan ise faydalanamadı.

Ekvador, Şili deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Konuk ekip, 9. dakikada PervisEstupinan ve 90+3. dakikada MoisesCaicedo'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrılırken, Şili'de ArturoVidal, 13. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Günün diğer maçında ise Kolombiya, konuk ettiği Paraguay ile 0-0 berabere kaldı.

Grupta 35 puanlı lider Brezilya'nın ardından Arjantin 29, Ekvador 23, Kolombiya ve Peru 17'şer puanla ilk 5 içinde yer alıyor.

Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girecek ekipler, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.



