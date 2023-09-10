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Arda Güler sahalara dönüyor

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Real Madrid forması giyen Arda Güler'in sakatlığını atlatıp 7. haftada oynanacak Las Palmas maçında sahalara döneceği öne sürüldü

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Arda Güler sahalara dönüyor
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Mundo Deportivo, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk maçına 27 Eylül Çarşamaba günü oynanacak Las Palmas karşısında çıkacağını iddia etti.
Yeni sezon öncesi yapılan hazırlık kampında sakatlanarak ABD'deki kamptan ayrılıp tedeavisi için Madrid'e dönen Arda Güler sakatlığını geride bırakıyor.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırlıklarını sürdüren genç yıldız sağ dizinden sakatlık yaşamıştı.
Arda Güler sezon başında 20 milyon euro + 10 milyon euro bonus bedeli karşılığında Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olmuştu.
 
 
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