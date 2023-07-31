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Arda Güler'in sakatlığı ciddi olabilir

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler'in, yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun bir süre sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor

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Arda Güler'in sakatlığı ciddi olabilir
Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli oyuncu Arda Güler, sağ dizindeki menisküs yaralanması sebebiyle Cumartesi günü İspanyol ekibinin Amerika'daki kampından ayrıldı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibiyle henüz bir karşılaşmaya çıkamayan Güler'in sakatlığı ciddi olabilir. 18 yaşındaki oyuncunun tedavisi için iki seçenek ortaya atıldı. Oyuncunun ameliyat olmaması halinde 3 ay sahalardan uzak kalabileceği ifade edilirken, İspanyol ekibinin ameliyat seçeneğini tercih etmesi durumunda ise bu sürenin 5 aya kadar çıkabileceği vurgulandı. İlk gelen bilgiler ise İspanyol ekibinin oyuncunun sakatlık durumunu bir süre daha takip edeceği ve kararı daha sonra vereceği yönünde.
SÖZLEŞMESİNİN DONDURULMA İHTİMALİ VAR
Öte yandan Arda Güler'in ameliyat olması halinde 5 ay kadar bir süre sahalardan uzak kalma durumu söz konusu olduğundan İspanyol ekibinin genç oyuncunun sözleşmesini dondurabileceği yazıldı. Real Madrid'in takımda kontenjan açmak için genç oyuncunun sözleşmesini dondurması halinde ocak ayında oyuncuyu tekrardan kadroya dahil etme hakkı da bulunuyor.
İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynanan hazırlık maçından önce Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili olarak, "Arda Güler'in dizinde bir problem var ve umarım bunu Madrid'de çözebilir. Bireysel bir programı takip etmek için Madrid'e gitmesi daha iyiydi" ifadelerini kullanmıştı. 
 
 
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