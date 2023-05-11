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Ancelotti rekora ortak oldu

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, başarılarına bir yenisini ekledi. İtalyan çalıştırıcı, 190 karşılaşmayla Alex Ferguson'a ait olan Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan teknik direktör rekoruna ortak oldu

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Ancelotti rekora ortak oldu
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, AlexFerguson'un rekoruna göz dikti. İspanyol ekibin Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, İtalyan teknik adam için unutulmazlar arasına girdi.
Tecrübeli çalıştırıcı bu karşılaşmada 190'ncı kez Devler Ligi'nde kulübede yer aldı. Ancelotti böylece, Manchester United'in efsane teknik direktörü AlexFerguson'a ait olan rekora ortak oldu.
Ünlü çalıştırıcı, 17 Mayıs'ta Manchester City ile oynayacakları rövanş maçında kulübede yer alması durumunda, Şampiyonlar Ligi'nde en çok görev yapan teknik direktör unvanını ele geçirecek.
63 yaşındaki teknik adam, Devler Ligi'ndeki ilk deneyimini 17 Eylül 1997'de Parma'nın başında Sparta Prag'a karşı yaşadı.
İtalyan çalıştırıcı kariyerinde Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Bayern Münih, Paris Saint Germain, Napoli ve Real Madrid'ın başında çıktığı 190 maçta, 108 galibiyet, 41 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.
Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan teknik direktör unvanını da elinde bulunduruyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, Real Madrid ve Milan'la ikişer kez olmak üzere toplam 4 defa Devler Ligi Kupasını kaldırmıştı.
 
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