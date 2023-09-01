Altay Bayındır resmen Manchester United'da

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Fenerbahçe forması giyen milli kaleci Altay Bayırdır ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe'den de bonservis bedeliyle ilgili açıklama geldi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, kaleci Altay Bayındır'ı renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Milli futbolcu, Mason Mount, Andre Onana ve Rasmus Hojlund'un ardından Manchester ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİYLE...

Transfer ile ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır. 2019 yılında kadromuza katılan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla hem takımımızın hem de taraftarlarımızın vazgeçilmezi oldu. Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlık sorumluluğunu genç yaşta üstlenen Altay Bayındır, millî takımın da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Bugüne kadar verdiğin tüm emekler için Altay Bayındır’a teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."

