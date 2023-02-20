Almanya’da nefes kesen liderlik mücadelesi

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer alırken, Almanya'da Bayern Münih ile liderlik mücadelesi veren iki takımında ayni puanda olması nefesleri kesiyor

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmandaAston Villa'yı 4-2 yendi. Üç hafta sonra galip gelen Arsenal, puanını 54 yaptı ve liderliğe yerleşti.

Haftaya lider giren Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla 52 puana çıkan Manchester City, haftayı Aston Villa galibiyetiyle kapatan ve maç eksiği bulunan Arsenal'ın iki puan arkasında ikinci sıraya geriledi.

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester United, konuk ettiği Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, 25. ve 56. dakikalarda MarcusRashford, 61. dakikada JadonSancho'nun ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti. Tüm kulvarlarda 24'üncü kez ağları sarsan Rashford, Manchester United formasıyla bir sezon içindeki gol rekorunu şimdiden kırdı.

Ligin 24. haftası sonunda, 54 puanlı Arsenal'i, 52 puanlı Manchester City, 49 puanlı Manchester United izledi.

LA LİGA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 2-0 mağlup etti.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, maçta attığı bir gol ile La Liga'daki toplam gol sayısını 15'e çıkardı.

Real Madrid ise deplasmandaOsasuna'yı 2-0 yendi ve liderlik mücadelesini sürdürdü.

Ligde art arda 7. galibiyetini alan Katalan ekibi Barcelona, puanını 59'a çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid'in 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

SERİE A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Napoli, deplasmandaSassuolo'yu 2-0 yendi. Napoli, bu galibiyetle ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Lider Napoli'nin en yakın takipçisi Inter, konuk ettiği Udinese'yi 3-1 yendi. Puanını 47'ye çıkaran Inter, lider Napoli ile arasındaki 15 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

Bu arada, karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada MarceloBrozovic’in yerine oyuna dahil oldu.

Ligde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Milan da Monza'yıdeplasmanda 1-0 yenerek ligde üst üste 2. maçından galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Milan, puanını 44'e çıkardı ve 4. basamakta lider Napoli'nin 18 puan gerisinde yer aldı.

Roma evinde Hellas Verona'yı 1-0 yenerken, Juventus da deplasmandaSpezia'yı 2-0 mağlup etti.

Serie A'nın 23. haftasını 62 puanla zirvede tamamlayan Napoli'yi, 47 puanlı Inter, 44 puanlı takımlardan, Roma ve Milan izledi.

BUNDESLİGA

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmandaBorussiaMönchengaldbach’a 3-2 yenildi. Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Bayern Münih 43 puanda kaldı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Leipzig ekibi, deplasmandaWolfsburg’u 3-0 yendi. Leipzig puanını 39’a çıkardı ve 5. sıradaki yerini korudu.

Zirve mücadelesi veren Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin’i 4-1 yendi.

Borussia Dortmund takımında milli futbolcu Salih Özcan ve Herhta Berlin’de Tolga Ciğerci ilk 11’de başladığı maçta Salih Özcan 65 dakika, Tolga Ciğerci de 79 dakika oyunda kaldı.

Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Borussia Dortmund puanını 43’e çıkardı. Lider Bayern Münih ile aynı puana sahip olan sarı-siyahlı ekip averajla ikinci sıraya yükselerek zirve yarışına ortak oldu.

Union Berlin ise sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kalarak puanını 43’e çıkardı ve averajla 3. sıraya geriledi.

Bundesliga'da 21. haftanın ardından 43 puana sahip lider Bayern Münih'i, aynı puanla sırayla Borussia Dortmund ve Union Berlin takip etti.

LİGUE 1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 90+5'inci dakikada attığı golle 4-3 yendi.

Olimpik Marsilya, geriye düştüğü maçta deplasmandaToulouse'u 3-2 yendi. Olimpik Marsilya'da 59. dakikada milli oyuncu Cengiz Ünder de bir gol kaydetti.

Son şampiyon PSG 57 puanla liderliğini sürdürdü. 52 puanlı Olimpik Marsilya ikinci, 50 puanlı Monaco ise üçüncü sırada yer aldı.

