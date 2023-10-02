Almanya ve Fransa’da liderler değişti

Almanya Bundesliga’da liderliğe namağlup Bayer Leverkusen yükselirken, Fransa Ligue1’de ise bu hafta liderlik koltuğuna Monaco oturdu

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

BUNDESLİGA'DA YENİ LİDER BAYER LEVERKUSEN

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 6. haftasına lider giren Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı ve ilk sıradaki yerini kaybetti. Leipzig'de LoisOpenda ile CastelloLukeba, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih'te Harry Kane ile LeroySane maçın gollerini atan isimler oldu.

Bayer Leverkusen, Mainzdeplasmanında 3 puana, 3-0'lık galibiyetle ulaştı ve ligin yeni lideri konumuna geldi.

Stuttgart, konuk olduğu Köln'ü 2-0'la geçerek zirve yarışına dahil oldu. Borussia Dortmund da Hoffenheimdeplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'da namağlup Bayer Leverkusen 16, Stuttgart 15 puanla ilk iki sırayı paylaştı. Bayern Münih ile Borussia Dortmund, 14'er puanla ilk dörtte yer aldı.

MANCHESTER CİTY İLK KEZ KAYBETTİ

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında, son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, bu sezon ilk kez kaybetti. Sezona 6'da 6 yaparak başlayan İngiltere temsilcisi, deplasmandaWolverhampton'a 2-1 mağlup olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Tottenham evinde, CurtisJones ve DiogoJota'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Liverpool'a 2-1 üstünlük sağladı.

Arsenal deplasmandaBournemouth'u 4-0 mağlup ederken, Aston Villa ise ağırladığı Brighton &HoveAlbion'u 6-1 yendi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United ise konuk ettiği CrystalPalace'a 1-0 mağlup olarak ligde 10. sıraya kadar geriledi.

Premier Lig'de 18 puanla zirvede yer alan Manchester City'yi 17'şer puanla Tottenham ile Arsenal, 16 puanla Liverpool izledi.

LA LİGA'DA ZİRVE YARIŞI HIZ KESMİYOR

İspanya 1. Futbol Ligi LaLiga'nın 8. haftasında, lider Real Madrid, ligin namağlup takımlarından Girona'yıdeplasmanda 3-0 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini, 17. dakikada Joselu, 21. dakikada AurelienTchouameni ve 71. dakikada JudeBellingham kaydetti.

Zirvenin güçlü adaylarından Barcelona ise konuk ettiği Sevilla'yı, SergioRamos'un kendi kalesine attığı golle 1-0'la geçti. Atletico Madrid ise ağırladığı Cadiz'i 3-2 yendi.

LaLiga'da Real Madrid 21 puanla zirvede, Barcelona 20 puanla ikinci, Girona 19 puanla üçüncü, bir maçı eksik Atletico Madrid 16 puanla dördüncü sırada yer aldı.

INTER, MARTİNEZ'İN GOLLERİYLE KAZANDI

Zirve yarışında büyük çekişmeye sahne olan İtalya 1. Futbol Ligi'nde Inter, deplasmandaSalernitana'yı 4-0'la geçti. Oyuna 55. dakikada dahil olan Inter'in Arjantinli golcüsü LautaroMartinez; 62, 77, 85 (penaltıdan) ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak maçın yıldızı oldu.

Liderlik mücadelesini sürdüren Milan ise konuk ettiği Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Son şampiyon Napoli, konuk olduğu Lecce'yi 4-0 yendi. Juventus ise Atalantadeplasmanından golsüz berabere ayrıldı.

Serie A'nın 7. haftası sonunda, 18 puanlı takımlardan averaj farkıyla Inter lider, Milan ikinci sırada yer aldı. Zirve yarışını 14'er puanlı ekiplerden Napoli üçüncü, Juventus dördüncü sıradan takip etti.

MONACO YENİDEN ZİRVEYE YERLEŞTİ

Liderlik yarışına birçok takımın dahil olduğu Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 7. haftasında, Monaco, konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 3-2 mağlup ederek zirveye yeniden yerleşti.

Bu sezon öncekilere oranla daha istikrarsız bir görüntü sergileyen Paris Saint-Germain (PSG), Clermontdeplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Zirve mücadelesi yapan ekiplerden Brest, Nice ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Reims ise Olimpik Lyon'u 2-0'la geçerek sürpriz çıkışını sürdürdü.

Ligue 1'de 14'er puanlı takımlardan Monaco lider, Brest ikinci, 13'er puanlı ekiplerden Reims üçüncü, Nice dördüncü, 12 puanlı PSG beşinci sırada bulunuyor. 11'er puanları bulunan Rennes ve Lille de zirve iddialarını gelecek haftalara taşıdı.

