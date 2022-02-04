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2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı

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Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları açılış seremonisiyle resmen başladı. Dev organizasyonun tüm heyecanı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında

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2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı

Beyaz şölen başladı. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı.
Açılış, ülkelerin geçiş törenine sahne oldu. Oyunlara 7 sporcu ile katılan milli takımızda, ay-yıldızlı bayrağımızı Ayşenur Duman ve Furkan Akar taşıdı.
Töreni Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Çin Devlet Başkanı XiJinping yerinden takip etti.
Ana teması; Tek Dünya ve Tek Aile olan açılış seremonisini tıpkı 2008 Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi ZhangYimou üstlendi.
Açılış töreni konserler, dans koreografileri ve ışık gösterileriyle izleyenlere görsel ve işitsel bir şölen sundu.
Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta yine Pekin Ulusal Stadyumu'nda düzenlenecek kapanış seremonisiyle son bulacak.
Dev organizasyon tüm heyecanıyla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.
Organizasyonda konserler, dans koreografileri ve ışık gösterileriyle, görsel ve işitsel bir şölen sunuluyor.
Koronavirüs önlemleri nedeniyle kısaltılan ve sadeleştirilen açılış seremonisinin ana teması; tek dünya ve tek aile olacak. Oyunlarda ülkemizi 7 sporcu temsil edecek.
Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta yine Pekin Ulusal Stadyumu'nda düzenlenecek kapanış seremonisiyle son bulacak.
90'dan fazla ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele edecek
4-20 Şubat'ta yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.
Olimpiyatlarda Buz hokeyi, curling, artistik buz pateni, sürat buz pateni, kısa kulvar sürat buz pateni, alp disiplini kayak, serbest stil kayak, kayaklı koşu, kayakla atlama, biatlon, kuzey kombine, snowboard, kar kızağı, iskelet kızağı ve tek kişilik kızak dallarında müsabakalar yapılacak.
 

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Etiketler; #Kış Olimpiyatları #Çin
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