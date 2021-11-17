2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tamamlandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D, E ve G gruplarında son karşılaşmalar yapıldı. Hollanda, Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanan son takım oldu. Türkiye, Ukrayna ve Galler ise play-off'lara kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D, E ve G gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 21 puanla ikinci sırada tamamlayan Ay-yıldızlılar, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti. G Grubu'nda 23 puan toplayan Hollanda ise Katar biletini cebine koydu.

Avrupa'dan Hollanda ile birlikte gruplarından lider çıkan 10 takım turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

AVRUPA'DAN DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDENLER

Grup maçlarının ardından Fransa, Almanya, İspanya, Belçika, İngiltere, Hırvatistan, Sırbistan, İsviçre, Danimarka ve Hollanda, Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Türkiye dahil 12 ülke ise play-off oynayacak. Play-off etabıyla Avrupa'dan 3 takım daha Katar biletini alacak.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ 26 KASIM'DA

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Belçika'nın Galler'i mağlup edememesiyle seri başı olma şansını kaybeden A Millilerimizi zorlu rakipler bekliyor.

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri, seri başı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan oluştu.

PLAY-OFF SÜRECİ

Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

