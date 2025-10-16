STAR’dan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak düzenlenecek konferans saat 10.00'da başlayacak. Konferansın teması, Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Standartları ve Rehberi çerçevesinde “Revisiting the ESG for Improved Relevance and Clarity” (Daha İlgili ve Açık ESG için Yeniden Değerlendirme) olarak belirlendi. Konferans, Avrupa yükseköğretim alanında kalite güvencesi uygulamalarının geleceğine yön verecek tartışmalara ev sahipliği yapacak.

Konferansta, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) Direktörü Anna Gover’ın yanı sıra; Budapeşte Metropolitan Üniversitesi, ENQA Ajans Değerlendirme Uzmanı Dr. István Vilmos Kovács, VLUHR QA Başkanı, ENQA Yönetim Kurulu Üyesi Patrick Van den Bosch ve ASHE Uluslararası İş Birliği Komitesi Başkanı, EQAR Kayıt Komitesi Üyesi Sandra Bezjak konuşmacı olarak yer alacak.

Konferansın moderatörlüğünü, Final Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı, STAR Uluslararasılaşma Komitesi Başkanı ve CEENQA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak üstlenecek.

Ayrıca, STAR Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, davetli konuşmacılarla birlikte oturumun yürütülmesinde rol alacak.

Konferans, Zoom platformu üzerinden İngilizce olarak yapılacak ve yapay zekâ destekli eş zamanlı Türkçe çeviri metni katılımcılara sunulacak.

Kalite güvencesi alanında görev yapan akademisyenler, www.star.org.tr adresinde yer alan bağlantı üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecek.

Konferans, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki yükseköğretim kurumlarının kalite kültürünü güçlendirmeyi ve Avrupa standartlarının geliştirilmesinde bölgesel katkı sunmayı hedefliyor.

Aynı zamanda, 2027’de yapılacak ESG revizyonu öncesinde, farklı ülkelerden kurum ve uzmanların deneyimlerini paylaşarak daha kapsayıcı, şeffaf ve etkin bir kalite güvencesi sisteminin temellerini oluşturmayı amaçlıyor.