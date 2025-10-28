Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), liselerde, özellikle teknik liselerdeki teknoloji atölyelerinde kalabalık öğrenci nüfusu bulunduğu ve eğitimde süregelen sorunların çözümüne öncelik verilmediği gerekçesiyle Lefkoşa Türk Lisesi’nde uyarı grevi yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “ülkenin imam hatiplere ya da ilahiyat kolejlerine değil eşit, bilimsel, lâik ve Atatürk'ün çizdiği yol ve çizgide bir eğitim sistemine ihtiyaç duyduğunu” savundu.

Eylem, okul önünde yaptığı açıklamada, Rauf R. Denktaş Meslek Lisesi'nde olduğu gibi LTL'de de atölyelerde bir kalabalıklaşma yaşandığına işaret etti. Eylem, tüzük, yasa ve Anayasa tanımaz şekilde hareket edilerek, eğitimdeki sorunları gidermek yerine öğretmeni korkutma, sindirme ve sendikal mücadeleyi zayıflatma yolunun seçtiğini iddia etti.

Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı'na "müdür, müdür muavini, atölye şefi eksiklikleri, konteyner sınıflarda okumaya devam eden öğrenciler, özelde çalıştıktan sonra devlete geçecek öğretmenlerin sorunları ve disiplin tüzüğü" üzerinden eleştirdi.

Eylem, Cumhuriyet Meclisi'nde gündeme gelecek "Gazimağusa'ya ilahiyat koleji açılması" konusunu da eleştirerek, öğretmenin bilimsel, laik, eğitim ve çağdaş çalışma koşulları için mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi. Çok fazla din dersi içeren bir müfredat, başörtüsü ve gezilerle toplum mühendisliğinin hedeflendiğini ileri süren Eylem, sorgulamayan, biat eden, itaatkâr bir toplum yaratılmaya çalışıldığını savundu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de Rauf Denktaş Meslek Lisesi'nde 2, LTL'de 1 öğretmenin grevde olduğunu hatırlatarak, Eğitim Bakanlığı'nın kamusal eğitimle ilgili hiçbir gailesi olmamasına tepki olarak bu eylemlerin ortaya konduğunu söyledi.

Aletlerle uğraşılan bölümlerin risk içermesi nedeniyle, ilgili tüzükte "Bir atölyede en fazla 16 öğrenci olur" ifadesinin yer aldığını hatırlatan Gökçebel, öğrenci sayısının bazı okullarda 19, bazılarında ise 20'yi bulduğunu ifade etti.