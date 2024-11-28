Sağlık bütçesi görüşülürken söz alan CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, sağlıkta çok ciddi sorunların olduğunu söyledi.

Kamu sağlık hizmetlerine yatırım yapılmasının önemine dikkat çeken Birinci, hasta sevkleri konusuna değindi.

Sağlık çalışanlarının çok ciddi bir yük altında çalıştığına vurgu yapan Birinci, acil servislerde yaşanan yoğunluğa işaret ederek, çok ciddi yığılmaların olduğunu kaydetti.

Birinci, ülkede çok yüksek oranda kanser vakasının olduğunu ifade etti.

Kanser hastalarının halen ilaç sıkıntısı yaşadığını belirten Birinci, “Bir kanser hastasının tedavisinin aksamasının telafisi yoktur.” dedi.

Bütün devlet hastanelerinde benzer sorunların olduğunu kaydeden Birinci, sağlık personelinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hasta sevkleriyle ilgili bazı sorular yönelten Birinci, bir yılda kaç kişiye “PET-CT” çekildiğini sordu.

Hasta sevkleriyle ilgili maliyet konusuna değinen ve çok ciddi kaygılarının olduğunu belirten Birinci, bunun kontrolünün yapılıp yapılmadığına yönelik sorular yöneltti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Sağlık Bakanı’na bazı sorular yönelterek, bilgi istedi.

Bütçede yer alan bazı kalemlere değinen Şahiner, yurt içi hasta sevklerindeki borcun ne kadar olduğunu sordu.

CTP Milletvekili Ongun Talat da, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlara değinerek eleştirilerde bulundu.

“6 saat boyunca aileye bilgi verilmedi.” diyen Talat, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni'nin Meclis bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamaya değinerek Sağlık Bakanı’nı eleştirdi.