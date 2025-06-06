Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Direktörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet
Çakıcı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu
‘Sabah Postası’ adlı programa bağlandı.
Psikiyatrist Prof. Dr. Çakıcı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan tartışmalar
eşliğinde oy çokluğuyla geçen Bileştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa
Tasarısı’nın yaratacağı etkileri ve toplumdaki kumar bağımlılığı eğilimlerini
değerlendirdi.
“KUMARHANELERİN İÇİ KIBRISLI TÜRKLERLE DOLU”
Kumar bağımlığının Kıbrıs’ın en büyük psikiyatrik kanserlerinden bir olduğuna
vurgu yapan Prof. Dr. Çakıcı, bu sorunun çözümüne ilişkin bir politikanın
geliştirilmediğini belirtti. KKTC vatandaşlarının girişi yasak olmasına rağmen
kumarhanelerin içinin Kıbrıslı Türklerle dolu olduğunu söyleyen Çakıcı, gazino
gelirlerinin önemli bir kısmını yerli vatandaşların karşıladığını kaydetti.
Çakıcı, kumar bağımlılığının önlenebilmesi için devlet politikasının şart
olduğuna vurgu yaptı. “Reddetmekle bir yere varılamaz” diyen Çakıcı, bağımlı
olan insanların tedavisi için de çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.
Hükümetin Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ndaki değişik ısrarına
işaret eden Çakıcı, “Amaç daha fazla gelir etmemek olmamalı. Bir kişi bile
kumar bağımlılığından hayatını kaybederse sorumlusu siyasettir” dedi.
Patolojik kumar bağımlılığına ilişkin 2007 yılında yaptıkları araştırmaya
değinen Çakıcı, önemli veriler paylaştı. 1000 kişi üzerinden yapılan araştırmada
patolojik kumar bağımlılığı konusunda yüzde 2,2 gibi bir orana ulaşıldığını
kaydeden Çakıcı, konuya ilişkin açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Bu da dünyadaki en yüksek oranlardan biriydi. 100 insandan ikisi kumar
bağımlısı, bunun da yüzde 9’u problemli kumar türü. Bu çalışmayı 2012’de bir
daha tekrar ettik. Bu sefer de patolojik kumar oranı yüzde 3,4’e yükseldi. 2014
‘te bu oran 3,8’e, 2018’de ise 4,6’ya çıktı. Bu da bize patolojik kumar oranının
giderek arttığını gösteriyor. Avrupa’daki patolojik kumar bağımlılığı oranı
yüzde 1, ABD ve Yeni Zelanda’da yüzde 1 buçuk, KKTC dışında patolojik
kumarın en yaygın olduğu ülkelerde ise bu oran yüzde 2’dir. Yani patolojik
kumarın en yaygın olduğu ülkelerin bile iki kat üstündeyiz.”
Çakıcı, ülkede kumar bağımlılığını önlem için tedavi merkezi olmadığını,
devletin bu yönde bir politikasının bulunmadığını kaydetti. Kumara ‘şans
oyunları’ diyerek adının yumuşatıldığını söyleyen Çakıcı, “10 teşhisimiz var.
Birey bunlardan ikisine bile uyara patolojik kumar bağımlısı teşhisi koyuyoruz”
dedi.
Çakıcı, “İnsanlar kumardan kaynaklı borçlanmadan dolayı intihar etmeyi bile
düşünüyor. Bize böyle vakalar geliyor. Patolojik kumarın çok ağır sonuçları var”
diye konuştu.
Kıbrıs’ın patolojik kumarın en yaygın olduğu 4 bölgeden biri olduğuna vurgu
yapan Çakıcı, “Bu ülkede minimum 20-25 bin kumar bağımlısı var”
açıklamasında bulundu. Kıbrıs’ta problemli kumar oranının yüzde 10 civarında
olduğunu ifade eden Çakıcı, ülkede 80 bin insanın kumardan etkilenmiş
durumda olduğunu kaydetti.