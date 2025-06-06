Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Direktörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet

Çakıcı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu

‘Sabah Postası’ adlı programa bağlandı.

Psikiyatrist Prof. Dr. Çakıcı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan tartışmalar

eşliğinde oy çokluğuyla geçen Bileştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa

Tasarısı’nın yaratacağı etkileri ve toplumdaki kumar bağımlılığı eğilimlerini

değerlendirdi.

“KUMARHANELERİN İÇİ KIBRISLI TÜRKLERLE DOLU”

Kumar bağımlığının Kıbrıs’ın en büyük psikiyatrik kanserlerinden bir olduğuna

vurgu yapan Prof. Dr. Çakıcı, bu sorunun çözümüne ilişkin bir politikanın

geliştirilmediğini belirtti. KKTC vatandaşlarının girişi yasak olmasına rağmen

kumarhanelerin içinin Kıbrıslı Türklerle dolu olduğunu söyleyen Çakıcı, gazino

gelirlerinin önemli bir kısmını yerli vatandaşların karşıladığını kaydetti.

Çakıcı, kumar bağımlılığının önlenebilmesi için devlet politikasının şart

olduğuna vurgu yaptı. “Reddetmekle bir yere varılamaz” diyen Çakıcı, bağımlı

olan insanların tedavisi için de çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Hükümetin Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ndaki değişik ısrarına

işaret eden Çakıcı, “Amaç daha fazla gelir etmemek olmamalı. Bir kişi bile

kumar bağımlılığından hayatını kaybederse sorumlusu siyasettir” dedi.

Patolojik kumar bağımlılığına ilişkin 2007 yılında yaptıkları araştırmaya

değinen Çakıcı, önemli veriler paylaştı. 1000 kişi üzerinden yapılan araştırmada

patolojik kumar bağımlılığı konusunda yüzde 2,2 gibi bir orana ulaşıldığını

kaydeden Çakıcı, konuya ilişkin açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu da dünyadaki en yüksek oranlardan biriydi. 100 insandan ikisi kumar

bağımlısı, bunun da yüzde 9’u problemli kumar türü. Bu çalışmayı 2012’de bir

daha tekrar ettik. Bu sefer de patolojik kumar oranı yüzde 3,4’e yükseldi. 2014

‘te bu oran 3,8’e, 2018’de ise 4,6’ya çıktı. Bu da bize patolojik kumar oranının

giderek arttığını gösteriyor. Avrupa’daki patolojik kumar bağımlılığı oranı

yüzde 1, ABD ve Yeni Zelanda’da yüzde 1 buçuk, KKTC dışında patolojik

kumarın en yaygın olduğu ülkelerde ise bu oran yüzde 2’dir. Yani patolojik

kumarın en yaygın olduğu ülkelerin bile iki kat üstündeyiz.”

Çakıcı, ülkede kumar bağımlılığını önlem için tedavi merkezi olmadığını,

devletin bu yönde bir politikasının bulunmadığını kaydetti. Kumara ‘şans

oyunları’ diyerek adının yumuşatıldığını söyleyen Çakıcı, “10 teşhisimiz var.

Birey bunlardan ikisine bile uyara patolojik kumar bağımlısı teşhisi koyuyoruz”

dedi.

Çakıcı, “İnsanlar kumardan kaynaklı borçlanmadan dolayı intihar etmeyi bile

düşünüyor. Bize böyle vakalar geliyor. Patolojik kumarın çok ağır sonuçları var”

diye konuştu.

Kıbrıs’ın patolojik kumarın en yaygın olduğu 4 bölgeden biri olduğuna vurgu

yapan Çakıcı, “Bu ülkede minimum 20-25 bin kumar bağımlısı var”

açıklamasında bulundu. Kıbrıs’ta problemli kumar oranının yüzde 10 civarında

olduğunu ifade eden Çakıcı, ülkede 80 bin insanın kumardan etkilenmiş

durumda olduğunu kaydetti.