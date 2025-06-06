Merkez Bankası’nın verileri, döviz cinsinden kredilerin payının %69.8 oranına
çıktığına işaret ediyor. Mart 2024’te 64,3 milyar TL olan döviz kredileri, Mart
2025 sonunda %56.3 artışla 100,6 milyar liraya çıktı. 43,5 milyar liraya ulaşan
Türk Parası cinsinden kredilerin payı ise %30.2 oranında hesaplandı. TC Merkez
Bankası’nın faiz operasyonları karşısında %20’lerden %40’lara çıkan Türk
Parası (TL) kredilerin payı ise düşüş içinde. Mayıs 2023’te %42.4’e kadar
ulaşan Türk Parası cinsinden krediler, bir ay sonra çakılarak %36.8’e kadar
yuvarlandı.
Öte yandan KKTC Bankacılık sektörünün aktif toplamı, 2025 yılının Mart ayı
sonunda Aralık ayına göre yüzde 10,39 artarak 363.737,5 milyon TL’ye
yükseldi.
2025 yılı Mart ayı itibarıyla sektörün brüt krediler toplamı 148.931,7 milyon TL,
mevduat toplamı ise 282.373,2 milyon TL oldu.
2025 yılının birinci çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük
pay, yüzde 40,94 ile brüt kredilere aittir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre
brüt kredilerde yüzde 44,45 artış olmuştur. 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, pasif
toplamının yüzde 77,63’ü mevduat, yüzde 10,84’ü özkaynaklar, yüzde 4,96’sı
bankalara borçlar ve yüzde 6,56’sı ise diğer pasifler kalemlerinden
oluşmaktadır.
2025 yılı Mart ayı itibarıyla kredi türleri içerisinde işletme kredileri 105.783,8
milyon TL ile ilk sırada, tüketici kredileri ise 25.452,5 milyon TL ile ikinci
sırada yer aldı.
2025 yılının birinci çeyreğinde mevduatın 72.554,6 milyon TL’si TP cinsinden,
209.818,6 milyon TL’si ise YP (yabancı para) cinsinden olup, bir önceki
çeyreğe göre TP cinsinden mevduatta yüzde 15,06, YP cinsinden mevduatta ise
yüzde 8,55 artış gerçekleşti.
2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, 2025 yılı Mart ayı itibarıyla TP
mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 15,41’den yüzde 25,69’a
yükseldi.
2025 yılı birinci çeyreğinde net kredilerin 43.486,1 milyon TL’si TP, 100.554,8
milyon TL’si YP kredilerden oluştu.
YP kredilerde bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 17,02 artış gerçekleşmiştir.
2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında 2025 yılı Mart ayı itibarıyla YP
kredilerin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 65,05’ten yüzde 69,81’e
yükseldi.