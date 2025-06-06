Merkez Bankası’nın verileri, döviz cinsinden kredilerin payının %69.8 oranına

çıktığına işaret ediyor. Mart 2024’te 64,3 milyar TL olan döviz kredileri, Mart

2025 sonunda %56.3 artışla 100,6 milyar liraya çıktı. 43,5 milyar liraya ulaşan

Türk Parası cinsinden kredilerin payı ise %30.2 oranında hesaplandı. TC Merkez

Bankası’nın faiz operasyonları karşısında %20’lerden %40’lara çıkan Türk

Parası (TL) kredilerin payı ise düşüş içinde. Mayıs 2023’te %42.4’e kadar

ulaşan Türk Parası cinsinden krediler, bir ay sonra çakılarak %36.8’e kadar

yuvarlandı.

Öte yandan KKTC Bankacılık sektörünün aktif toplamı, 2025 yılının Mart ayı

sonunda Aralık ayına göre yüzde 10,39 artarak 363.737,5 milyon TL’ye

yükseldi.

2025 yılı Mart ayı itibarıyla sektörün brüt krediler toplamı 148.931,7 milyon TL,

mevduat toplamı ise 282.373,2 milyon TL oldu.

2025 yılının birinci çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük

pay, yüzde 40,94 ile brüt kredilere aittir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre

brüt kredilerde yüzde 44,45 artış olmuştur. 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, pasif

toplamının yüzde 77,63’ü mevduat, yüzde 10,84’ü özkaynaklar, yüzde 4,96’sı

bankalara borçlar ve yüzde 6,56’sı ise diğer pasifler kalemlerinden

oluşmaktadır.

2025 yılı Mart ayı itibarıyla kredi türleri içerisinde işletme kredileri 105.783,8

milyon TL ile ilk sırada, tüketici kredileri ise 25.452,5 milyon TL ile ikinci

sırada yer aldı.

2025 yılının birinci çeyreğinde mevduatın 72.554,6 milyon TL’si TP cinsinden,

209.818,6 milyon TL’si ise YP (yabancı para) cinsinden olup, bir önceki

çeyreğe göre TP cinsinden mevduatta yüzde 15,06, YP cinsinden mevduatta ise

yüzde 8,55 artış gerçekleşti.

2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, 2025 yılı Mart ayı itibarıyla TP

mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 15,41’den yüzde 25,69’a

yükseldi.

2025 yılı birinci çeyreğinde net kredilerin 43.486,1 milyon TL’si TP, 100.554,8

milyon TL’si YP kredilerden oluştu.

YP kredilerde bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 17,02 artış gerçekleşmiştir.

2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında 2025 yılı Mart ayı itibarıyla YP

kredilerin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 65,05’ten yüzde 69,81’e

yükseldi.