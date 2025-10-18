Polis Genel Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından 17.10.2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde 2.351 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 365 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, 30 araç trafikten men edildi.

Tespit edilen ihlallerin 115’i hız sınırını aşmak, 88’i trafik ışıklarına uymamak, 18’i alkollü araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü cep telefonu kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak ve 1’i emniyet kemeri takmamak olurken, 119 sürücü de diğer suçlardan rapor edildi.