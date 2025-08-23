22.08.2025 tarihinde ülke genelinde polis trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 1.814 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından dolayı 310 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 34 araç trafikten men edilirken 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen suçların dağılımı şöyle:

· 124 sürücü hız limitini aştı,

· 22 sürücü alkollü araç kullandı,

· 45 sürücü trafik ışıklarına uymadı,

· 6 sürücü sigortasız araç kullandı,

· 4 sürücü araç kullanırken cep telefonu kullandı,

· 9 sürücü emniyet kemeri takmadı,

· 3 sürücü muayenesiz araç kullandı,

· 7 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı,

· 90 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.