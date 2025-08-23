22.08.2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında, Vadili’de Albay Feridun Öztürk Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Veli Seçkin (E-28), yönetimindeki MK 892 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Vadili İlkokulu önlerinde yolun solundaki bordür taşlarına çarpan sürücü yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde köprücük ve kaburga kırıkları tespit edilen Seçkin, tedavisinin ardından kendi isteğiyle taburcu oldu. Polis soruşturması devam ediyor.