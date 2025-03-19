MUSMER Unileague 7. hafta mücadelesinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile karşı karşıya geldi. UKÜ Arena'da oynanan karşılaşma büyük bir çekilmeye sahne olurken, UKÜ etkili performansıyla rakibini 77-74'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Maç boyunca UKÜ'nün en dikkat çeken ismi 28 sayı atan GUOT olurken, NGOYI 24 verimlilik puanı ve Fanbulleh 5 asist ile takımlarına önemli katkı sağladı. YDÜ tarafında ise Doruk Önet 19 sayı ve 21 verimlilik puanı ile en skorer oyuncu olurken, Fidansoy 6 asistle dikkat çekti.

Bu galibiyetle UKÜ, ligdeki çıkışını sürdürürken, YDÜ ise önemli bir kayıp yaşayarak zirve yarışında geride kaldı.