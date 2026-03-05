Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası erkekler eleme gecesi, hentbol severlere yüksek tempolu ve bol gollü iki muazzam mücadele sundu. Gecenin sonunda rakiplerini mağlup etmeyi başaran UKÜ ve Darbaz, büyük finalde şampiyonluk kupası için karşılaşmaya hak kazandı.

UKÜ Gol Oldu Yağdı: 59-45

Gecenin ilk maçında tecrübeli UKÜ ile genç ve dinamik Levent karşı karşıya geldi. Adeta bir gol düellosuna sahne olan maçta, ilk yarı Levent kalecisi Ali’nin başarılı kurtarışlarına rağmen UKÜ’nün 24-22 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda hücum organizasyonlarını kusursuzlaştıran UKÜ, Arda ve Samet’in 10’ar gollük performansları ve pivot Atahan’ın etkili oyunuyla farkı açtı. Levent’te Furkan’ın 8 gollü çabası skoru tutmaya yetmedi ve UKÜ sahadan 59-45 gibi rekor bir skorla galip ayrılarak ilk finalist oldu.

Darbaz İkinci Yarıda Geri Döndü: 34-31

Gecenin ikinci randevusu ise taktik savaşına sahne oldu. Esentepe, kalecisi Batuhan’ın devleştiği ilk yarıyı 16-12 önde kapatarak sürpriz bir çıkış yaptı. Ancak ikinci devrede daha organize olan Darbaz, savunma direncini artırarak maça ortak oldu.

Ahmet Şanverdi’nin 14 golle damga vurduğu maçta, Esentepe’den Osman’ın 13 golü sonucu değiştiremedi. Son dakikalarda daha az hata yapan Darbaz, maçı 34-31 kazanarak adını finale yazdıran ikinci ekip oldu.

(FOTOĞRAFLAR: FERAH BARIŞSEV-İBRAHİM ÖZSOY)