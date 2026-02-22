Hentbol’da büyükler liginin başlamasına kısa süre kala, her sezon öncesi oynanan Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi.

Hafta arası oynanan erkekler karşılaşmalarında Darbaz ve UKÜ adını finale yazdıran takımlar oldu. Yarı finalde Darbaz, Esentepe’yi mağlup ederken, UKÜ ise Levent’i mağlup ederek adını finale yazdıran taraf oldu.

Kadınlar yarı final karşılaşmaları ise bu akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, adını finale yazdıran takımlar belirlendi. Drrviş Mişon Kupası kadınlar yarı final karşılaşmalarında Esentepe – DİGEM, Şahlan – UKÜ takımları karşı karşıya geldi. DİGEM, Esentepe’yi UKÜ ise Şahlan’ı mağlup ederek adını finale yazdıran takımlar oldu.

Erkekler’de Darbaz – UKÜ, Kadınlar’da ise DİGEM – UKÜ karşılaşmalarının oynanacağı Derviş Mişon Kupası final karşılaşmaları 25 Şubat Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.