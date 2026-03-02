Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği-Hentbol Federasyonu işbirliğinde KTSYD Hentbol Kupası 3 Mart salı günü başlıyor. Kupa ile ilgili dün KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu'nda basın toplantısı ve kura çekimi gerçekleşti.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleşecek olan KTSYD Hentbol Kupası ile ilgili olarak KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan basın toplantısında birer konuşma yaptılar. Toplantıya turnuvada mücadele edecek olan kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan her yıl lig sezonu öncesi büyük önem verdikleri KTSYD Kupası organizasyonunu yeniden düzenlenmesinden dolayı KTSYD Başkanı ve yönetimine teşekkür etti. Arıkan sezon öncesi bu kupanın önemine değinerek turnuvada mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar diledi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy da Hentbol Federasyonu ile uzun zamandan beridiri devam etmekte olan KTSYD Kupası organizasyonunu Ediz Başkan döneminde de sürdürdüklerini ve bu kupa ile hentbol takımlarına lig öncesi bir motivasyon kaazandırdıklarını belirtti. Özsoy spor organizasyonlarında tüm federasyonlar ile bu tip organizasyonlar yaparak KTSYD olarak hem ayrı bir heyecan kazandırmak hem de o kategoriye bir motivasyon kazandırmaktan memnun olduklarını belirtti ve turnuvada mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar diledi.

Daha sonra Tarkan Kayas tarafından tunruva detayları hakkında bilgi verili ve kura çekimine geçildi. Buna göre program şöyle:

KADINLAR

Bugün Girne’de

Saat 20.00 UKÜ-Şahlan

Saat 18.30 Digem Esentepe

ERKEKLER

Yarın Lefkoşa

Saat 18.30 UKÜ-Levent

Saat 20.00 Esentepe Darbaz

Finaller 7 Mart 2026 Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.