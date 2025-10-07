UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşıma göre, Ajans Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut duruma ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, UAEA ekibinin, Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde yakınlarında topçu atışları duyduğunu, bazılarının tesise 1,25 kilometre mesafeye düştüğünü kaydetti.

UAEA Başkanı Grossi, bu durumun, yaklaşık iki haftadır tesis dışından elektrik almayan santraldeki nükleer güvenlik riskini artırdığını vurguladı.