Avrupa Futbol Federasyonu UEFA’nın, “Omonia” ve “Pafos FC” futbol takımlarının Konferans Liginde oynayacakları maçın duyurusunun yapıldığı görselin arka fonunda KKTC manzarası kullandığı, olayın anlaşılmasının ardından gelen tepkiler üzerine görselin kaldırıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, UEFA’nın internet sitesinde “Omonia” ve “Pafos FC” takımlarının oynayacakları maçın duyurusunun, fonda KKTC manzarası ve “Türk bayrağı” yer alan bir görselle paylaşıldığını yazdı.

UEFA’nın “ böyle büyük bir gafı nasıl yapabildiği” sorusunu dile getiren gazete, tepkilerin ardından görselin kaldırıldığını da aktardı.