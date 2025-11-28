Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 5. haftasında karşılaşmalar sona erdi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa Ligi'nde 5. haftanın sonuçları:

Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1

Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre): 2-1

Porto (Portekiz) - Nice (Fransa): 3-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya): 0-0

Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 1-3

Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0

PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya): 3-2

Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4

Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Lyon (Fransa): 0-6

Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1

Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1