Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada THV 260 plakalı portakal yüklü TIR sürücüsü 57 yaşındaki Abdülkadir Şahin, 262 miligram alkollü içki tesiri altında (yasal limitin 5 katı) seyrederken, Turunçlu yol kavşağı yakınlarına geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sol kenarına çıkarak toprak sete çarpan TIR, sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kazanın ardından, Abdülkadir Şahin, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek müşahede altına alındı. Şahin hakkında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapma suçlarından yasal işlem başlatıldı.