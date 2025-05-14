Girne ve Gazimağusa’da, bugün ve dün, meydana gelen üç trafik kazasında iki yaya yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa’da, bu sabahın erken saatlerinde, Mehmet Sariler (E-19), yönetimindeki EK 325 plakalı araçla seyrederken Hasan Debreli Motors önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, park halinde bulunan söz konusu işletmeye ait RE 459 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan RE 459 plakalı ara işe park halinde bulunan diğer iki araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

EK 325 plakalı araç sürücüsü Mehmet Sariler, sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

- Aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Girne’de, bu sabah, saat 01.00 sıralarında Mehmet Şanverdi (E-23), yönetimindeki LH 323 plakalı araçla seyrederken, yolun karşısına geçmeye çalışan 105 miligram alkollü içki tesiri altındaki yaya Aya Zaıtounı’ye (K-18) çarptı.

Kazada yaralanan yaya Aya Zaıtounı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Girne’de, dün, meydana gelen başka bir kazada ise, Mehmet Yavaş (E-32), yönetimindeki KJ 711 plakalı motosiklet ile seyrederken , yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Hüseyin Erçağıl’a (E-72) çarptı.

Kazada yaralanan yaya Hüseyin Erçağıl, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ kolunda kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.