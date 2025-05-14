Görev süresi boyunca gösterdiği liderlik ve insan odaklı yaklaşımıyla kamuoyunda da takdir toplayan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin, yaş haddinden dolayı önümüzdeki aylarda emekliye ayrılması bekleniyor. Ancak birçok kesim, onun görevine devam etmesini arzuluyor ve bu yönde desteklerini dile getiriyor.

Kamuoyu tarafından, görevini her zaman büyük bir başarı ve mütevazılıkla yerine getirmiş, polis teşkilatında örnek bir lider olarak görülen Kuni, görev süresi boyunca disiplini, kararlılığı ve halkına olan bağlılığı ile öne çıkan, teşkilatın işleyişini en iyi şekilde sürdüren isimlerden biri olarak biliniyor.

Zaman zaman eleştirilerle de karşılaşan Kuni, buna rağmen mesleki duruşundan taviz vermeyen bir çizgi izlemekte. Özellikle kriz anlarında sergilediği soğukkanlı ve çözüm odaklı tavırları, onun liderlik vasfını perçinledi.

Yalnızca meslek hayatıyla değil, özel yaşamında da takdir edilen bir isim olan Kasım Kuni, ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Kuni, geçtiğimiz yıl eşinin geçirdiği küçük bir kazanın ardından bir an bile yanından ayrılmayarak, ailesine olan düşkünlüğüyle de takdir toplamıştı.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, kamuoyunun gözünde yalnızca bir bürokrat değil, aynı zamanda saygıyı hak eden bir değerli bir polis müdürü olarak anılmakta.