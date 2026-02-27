Yarından itibaren üç gün sabah saatlerinde yer yer don olayı bekleniyor. Sıcaklık, 20 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında genellikle yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın, pazar ve pazartesi parçalı veya az bulutlu olacak, sabah saatleri yer yer don olayı yaşanacak. Diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece, diğer günlerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.