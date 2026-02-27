Ülkede dün akşamdan itibaren etkili olan rüzgârın hızı Serdarlı’da 126 kilometreye ulaştı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (T.A.K.) Meteoroloji Dairesi’nden elde ettiği verilere göre, dün akşam 19.00 ile bu sabah 10.00 saatleri arasında etkili olan rüzgarın hızı Serdarlı'da saatte 126 kilometre; Kaleburnu’nda 110 kilometre; Mallıdağ’da 106 kilometre ve Boğaz’da 88 kilometre ölçüldü.

Fırtınanın bugün 18.00’den sonra karadaki etkisini kaybederek kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi; denizlerdeki fırtınanın ise yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.