KKTC’de bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağmur metre kareye 15 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zafer Burnu'nu metrekareye 13 kg ile Mallıdağ, 12 kg ile Akdoğan, 6 kg ile de Koruçam ve Kaleburnu takip etti. Esentepe ve Ziyamet ise metrekareye 5 kg yağış aldı.

Yağmur yağan diğer yörelerde metrekareye düşen yağış miktarları şöyle:

" Çayönü, Dipkarpaz, Kozanköy, Mehmetçik 4 kg; Selvilitepe, Yenierenköy, Tatlısu, Salamis, Sipahi 3 kg; İskele, Geçitkale, Karaoğlanoğlu, Kantara, Sandallar 2 kg; Boğaz, Çamlıbel, Çayırova, Girne, Düç, Lapta, Alevkayası, Alsancak, Pile1 kg”

Diğer yağmurlu yörelerde ise metrekareye 0.1 ile 0.4 kilogram arası yağış ölçüldü.