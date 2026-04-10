Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eski milletvekili Ejder Aslanbaba’nın yeniden partiye katıldığını duyurdu.

Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uzun süredir siyasetten uzak duran Aslanbaba’nın YDP saflarındaki yerini aldığını belirtti. Açıklamada, parti genel sekreteri ve genel başkan yardımcılarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Toplantıda konuşan Aslanbaba, “Bu zor dönemde yanınızda olmayı bir vazife olarak görüyorum. Partide verilecek her türlü göreve hazırım” ifadelerini kullandı.

Arıklı, açıklamasının sonunda “Hoş geldin kardeşim” diyerek Aslanbaba’ya partiye dönüşü dolayısıyla mesaj verdi..

NE OLMUŞTU?

Mecliste 2013 yılındaki güven oylaması sırasında dönemin bağımsız milletvekili Ejder Aslanbaba, meclis kürsüsüne elinde binlerce dolarla çıkarak büyük bir iddiada bulunmuştu. Aslanbaba, bu paranın kendisine DP-UG yetkilileri tarafından "evet" oyu vermesi karşılığında rüşvet olarak verildiğini öne sürmüş, Serdar Denktaş ve Ahmet Kaşif gibi isimleri doğrudan hedef almıştı.

Olayın yargıya taşınması ve ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla tırmanan kriz, mahkeme sürecinde beklenmedik bir yöne evrilmişti. Aslanbaba, polise ve mahkemeye verdiği ifadede, meclisteki rüşvet iddialarının ve sergilediği tutumun aslında siyasetteki yozlaşmaya dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir "hiciv" (taşlama) olduğunu savunmuştu.

Başsavcılık, iddiaların hukuki bir temelden yoksun olduğu ve sunulan kanıtların ceza davası açmak için yeterli olmadığına karar vererek dosyayı kapatmıştı. Aslanbaba serbest kalırken, bu olay Kıbrıs Türk siyasetinde etik değerlerin ve "transfer milletvekilliği" modelinin en sert eleştirildiği dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.