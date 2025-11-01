Çin'in Shandong eyaletinin Binzhou kentindeki bir spor merkezi, sosyal medyada duyurduğu "aşırı zayıflama yarışmasıyla" gündeme geldi. Duyuruya göre üç ay içinde 50 kilo vermeyi başaran katılımcıya ödül olarak bir Porsche Panamera verilecekti.

Spor salonu, yarışmanın gerçek olduğunu doğruladı. Antrenör Wang soyadlı bir eğitmen, Çin medyasına yaptığı açıklamada "Kamp başladı, şu ana kadar yedi-sekiz kişi kayıt yaptırdı. 30 kişiyle sınırlandırdık. Kontenjan dolunca kayıtlar kapanacak" dedi.

Öte yandan kamp, Çinli doktorlar arasında endişe yarattı. Ünlü tıp fenomeni Dr. Zeng, Weibo'daki 3.5 milyon takipçisine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Günde yarım kilo vermek aşırı hızlıdır. Bu tempoda yağ değil, kas kaybedilir. Hormon dengesizlikleri, saç dökülmesi ve kadınlarda regl kesilmesi gibi ciddi sağlık sorunları görülebilir. Güvenli kilo kaybı haftada 0.5 kilodur."