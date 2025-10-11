Girne Lefkoşa anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 08:20 raddelerinde Boğaz Piknik Alanı önünde meydana geldi.

Girne' de sakin 20 yaşındaki öğrenci Dilay Güldoğuş, YG 046 plakalı Mercedes marka aracıyla Lefkoşa istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu o esnada önünde seyreden 21 yaşındaki Havva Karahüseyin yönetimindeki VD 854 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ileriye doğru savrulan VD 854 plakalı araç da o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 40 yaşındaki Gülsüm Oyan yönetimindeki UU 792 plakalı Suzuki marka salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.




