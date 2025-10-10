Basketbol Federasyonu Ulusal Antrenör Gelişim Semineri bugün başlıyor

Seminere Türk basketbolunun iki önemli isimleri Erman Kunter ile Orhun Ene’nin yanı sıra Dr. Seyfi Savaş, Cem Çağal ve Türk Basketbol hakemliğinin önemli ismi Fatih Söylemezoğlu katılacaklar.

11-12 Ekim 2025 tarihlerinde bu yıl liglerimizde görev almak isteyen tüm antrenörlerimizin katılımının zorunlu olacağı Ulusal Antrenör Gelişim Semineri yapılacak ve katılmayan antrenörlerin lisansları bu yıl için vizelenmeyecek.

Seminer bugün sabah saat 10.00’da Erman Kubter’in uygulamalı eğitimi ile Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonunda gerçekleştirilecek.