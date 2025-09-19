Lefke’nin uzun yıllar sol kanadında forma giyen deneyimli futbolcusu Kemal Solkanat, 2025-2026 futbol sezonu öncesinde aldığı kararla aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Lefke formasıyla uzun yıllar ter döken ve özellikle sol bekteki mücadeleci oyunuyla taraftarların gönlünde taht kuran Solkanat, futbol kariyerine veda ederek kulübe sahadaki emeğiyle elveda dedi.

Ancak futbol sevdası sona ermeyen Solkanat, kariyerine artık teknik direktörlük ile devam edecek. Deneyimli isim, bundan sonra futbol hayatına teknik hoca olarak yön verecek.