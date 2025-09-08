Sırbistan’da 3–7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası’nda, Türkiye Milli Takımı adına yarışan Kıbrıslı binici Ada Şerif Sandallı, elde ettiği birincilik derecesiyle bizlere büyük bir gurur yaşattı.

Genç binici, iki parkurda da hatasız bir performans sergileyerek büyük alkış topladı. Sandallı’nın katkısıyla Türkiye Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcumuzun uluslararası arenada böyle önemli bir başarıya imza atması, ülkemiz adına sevindirici ve onur vericidir.