Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde Çeyrek Final 1. Maç programı belli oldu.
Çift maç eleme usulüyle oynanacak olan çeyrek final karşılaşmalarının tümü bugün saat 14.30’da başlayacak.
Program şöyle;
31 Ocak 2025, Cuma
14.30 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Çetinkaya (Ahmet Yenilmez)
14.30 Gönyeli Stadı Gönyeli-Göçmenköy (Kurtuluş Sözmen)
14.30 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği (Furkan Türk)
14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı TH Dumlupınar-1461 İskele Trabzonspor (Mertcan Yaprak)