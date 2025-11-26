KTFF Soruşturma Merci, BTM . Ligi Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz hafta sonu oynanan Tuzlaspor - Akdoğan maçıyla ilgili disiplin sevki gerçekleştirdi.

KTFF Soruşturma Merci, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

1) Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta 23.11.2025 tarihinde 23823 maç numarasıyla Tuzla Stadı’nda oynanan Tuzlaspor – Akdoğan SK karşılaşması ile ilgili olarak hakem ve gözlemci raporları kapsamında;

a) Müsabaka boyunca ve müsabaka sonrasında tribünlerdeki kavga ve küfürlü tezahüratları sebebiyle Akdoğan SK takımının Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca,

b) Müsabakanın bitiş düdüğü sonrasında olaylara karıştığı tespit edilen Tuzlaspor’un 110774 lisans numaralı futbolcusu Hasan Kurt’un Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi uyarınca KTFF BTM Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

Av. Arzu İZVEREN NUMAN

KTFF Soruşturma Temsilcisi