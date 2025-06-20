Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarının sözde “gasp edilmesi” iddiasıyla tutukladığı ve “Ağır Ceza Mahkemesi'nde” yargılamakta olduğu Alman emlak komisyoncusu 49 yaşındaki Ewa Izabella Künzel’in, Larnaka Havalimanı’nda Rum polisi tarafından yürütülen arama ve tutuklama prosedürüne itirazı üzerine görülmeye başlayan önceki günkü duruşma içinde duruşmada Künzel dinlendi.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın haberine göre Künzel mahkemeye verdiği ifadede, Rum polisi tarafından tutuklanmasını gündeme getiren olayları kendi bakış açısından anlattı. Avukata erişim, tutuklanma sebebi hakkında bilgilendirme, tercüman sağlanması ve kişisel eşyalarının aranması prosedürüyle ilgili yöneltilen soruları, tercüman aracılığıyla cevapladı.

Künzel tutuklanma sebebinin kendisine söylenmediğini, kendisine isnat edilen suçlar hakkında bilgilendirilmediğini anlattı. Elinde Rumca yazılı bir belge verildiğini ve avukatının bu belgeyi Google translate aracılığıyla tercüme etmeye çalıştığını söyleyen Künzel, ilk mahkeme sürecinde ve polis karakolunda avukatıyla ilk görüşmelerinde kendisine tercüman sağlanmadığını belirtti. Künzel daha sonraki süreçte avukatı aracılığıyla kendisine bir Almanca-İngilizce sözlük verildiğini anlattı.

Hissettiği baskıyı anlatırken özellikle İngilizce alfabeyi yazmakta zorlanması ve “q” harfini yazmayı unuttuğu için ne kadar utandığı üzerinde duran Künzen cep telefonunun, bilgisayarının ya da hard diskinde araştırma yapılmasına rıza gösterdiği iddiasını reddetti.

Gazete Künzel davasındaki “duruşma içinde duruşmanın” 20 Haziran, 7 ve 9 Temmuz’da devam edileceğini, bu süreçte tutukluluk halinin süreceğini yazdı.