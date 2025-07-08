Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Turunçlu Ağıllar Bölgesi’nde bir şahsa ait küçükbaş hayvan ağılı yanında, ağıla enerji sağlayan solar enerji sistemine ait inverter cihazının elektrik kablolarının ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 4 jel akü, 10 güneş paneli ve inverter cihazı zarar gördü.

Aynı gün saat 13.30 sıralarında ise Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde yol kenarındaki bir arazide yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kuru otlar, yığın halindeki tahta ve molozlar ile bir şahsa ait traktörün lastikleri, koltuğu ve plastik aksamları yanarak zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.