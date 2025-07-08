- Lefkoşa’da şüpheli araçta uyuşturucu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün saat 21.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolunda devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri, bisiklet yolunda park halindeki şüpheli bir aracı kontrol etmek istedi. Araç sürücüsü Yakın Doğu Bulvarı istikametine kaçmaya çalışırken kaldırıma çarparak durdu. Olayla ilgili araç sürücüsü M.B. (E-27) ve yolcu M.K. (E-54) tutuklanırken, araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

- Aydınköy’de uyuşturucu ele geçirildi

Aynı gün saat 17.00 sıralarında Aydınköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekiplerinin devriyesi sırasında şüpheli görülen E.G. (E-17), B.B. (E-19), B.G. (E-17) ve M.G. (E-24) isimli şahısların oturduğu bankta yapılan aramada yarım gram (0,5 gram) hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir sigara izmariti bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Girne’de emlak dolandırıcılığı

Öte yandan, mayıs ve haziran ayları arasında Girne’de, G.Ç. (K-36) isimli kadının emlakçı olmadığı halde kendisini emlakçı olarak tanıtıp iki kişiye ev kiralayacağı yalanıyla toplam bin sterlin ve 270 bin 820 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Polis soruşturması sonucunda yakalanan zanlı tutuklandı.

- İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Ayrıca, dün ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ülkede kaçak kaldığı belirlenen toplam 6 kişi tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.