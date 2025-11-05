Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Türkmenköy Aydın Spor Kulübünde Emine İmam başkanlığındaki yönetim kurulu, transferin son gününde önemli takviyeler yaptı. Antrenör futbolcu Ali İmam’ın istekleri doğrultusunda Birinci Lig ekiplerinden Değirmenlik’ten 6 futbolcu Türkmenköy Aydın Spor Kulübüne transfer oldu.

Değirmenlik Kulübü’nün genç futbolcuları Salih Babaç, Adnan Aksoy, Berkay Giritli, Süha Güngör, Yunus Kaygısız ve Arda Mutlu, Türkmenköy Aydın Spor Kulübüne transfer oldular. Yeni transferler sezon öncesinde yeni takımlarıyla antrenmanlara başladılar.