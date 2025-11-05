Eski Milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi, ölümünün 8’inci yıl dönümünde, Yuvacık Kabristanlığı'ndaki mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak. Anma töreni 8 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da Mertekçi’nin mezarı başında gerçekleştirilecek. Mertekçi ailesinden yapılan açıklamada, anma törenine Tahsin Mertekçi’nin tüm sevenleri davet edildi.