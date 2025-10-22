BTM Birinci Lig ekiplerinden Türkmenköy Aydın Spor Kulübü, yaşanan başkan ve yönetim belirsizliğine rağmen yeni sezon hazırlıklarını antrenör-futbolcu Ali İmam yönetiminde başlatmıştı.

Yeşil-beyazlı kulüpte bu belirsizliği sona erdirmek için Emine İmam elini taşın altına koydu ve Türkmenköy Aydın Spor Kulübü başkan adaylığını resmen açıkladı.

Camianın farklı kesimlerinden tam destek alan ve birleştirici kimliğiyle öne çıkan Emine İmam, olağanüstü genel kurulda üyelerden başkanlık için onay isteyecek.