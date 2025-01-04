Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 8. Hafta Kırmızı Grup karşılaşmasında Türkmenköy, Yenierenköy’ü konuk etti.
Türkmenköy Mehmetali Toker Stadı’nda oynanan zorlu mücadeleyi Cenk Aras Özfutu yönetti.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve rakibine gol şansı vermeyen Türkmenköy takımı 33.dk Bekir Bilgi’nin ayağından bulduğu golle öne geçerken, 44. Dakikada Kuzey Özadalı’nın attığı golle ilk devreyi 2 – 0 önde kapattı.
İkinci devre karşılıklı ataklarla geçerken maçın son dakikalarında Türkmenköy’den Deren ve Yenierenköy’den Semih’in attığı gollerle karşılaşma 3 – 1 tamamlandı.