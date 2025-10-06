Eylem yapan bölge sakinleri "Türklere, ara bölgeye yayılma bahanesi verecek kararlar istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Alithia’nın haberine göre adı geçen köylerde yaşayan Rumların oluşturduğu inisiyatif Akça’da kurulan sağlık ocağının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından dün gerçekleştirilen açılışı öncesinde sağlık ocağına giden yolda sembolik protesto eylemi düzenledi.

Protestocular adına konuşan İlias Manuhos “kale kapılarını koruyoruz” dedi. 2017’ye kadar Rum Yönetimi'nin yolun kuzeyden geçmesi politikasına sahip olduğu ancak politikanın aniden değiştiğini söyledi. Politikanın ve yol güzergahının neden değiştiğini öğrenmek istediklerini söyleyen Manuhos “Güney güzergahına göre korkunç avantajları olan kuzey güzergahına geri dönülmesini istiyoruz. Türklere, ara bölgeye yayılma bahanesi verecek kararlar istemiyoruz” ifadesini kullandı.